Турция стала покупать меньше российской нефти после новых санкций

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции стали покупать больше нефти у конкурентов России в ответ на западные санкции против российского нефтяного сектора, сообщает Reuters.

По словам источников агентства, один из крупнейших турецких нефтеперерабатывающих заводов, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно закупил четыре партии сырой нефти с поставкой в ​​декабре у Ирака, Казахстана и других стран. Согласно расчетам Reuters, объем поставок составит от 77 тысяч до 129 тысяч баррелей в день.

Одна из четырех партий — это казахстанская нефть марки KEBCO, качество которой аналогично российской нефти марки , говорят собеседники агентства. Ранее в этом году завод SOCAR купил только одну партию нефти KEBCO, а в 2024-м — ни одной.

Другой крупный турецкий производитель Tupras тоже увеличивает закупки аналогов Urals, в том числе из Ирака. Эта компания, которой принадлежат два крупных НПЗ в Турции, вероятно, вскоре полностью откажется от импорта российской нефти на одном из своих заводов, утверждают источники Reuters. Такие меры направлены на сохранение экспорта топлива в Европу. При этом Tupras, как утверждается, продолжит перерабатывать нефть из России на втором НПЗ.

По данным аналитиков компании Kpler, в январе-октябре 2025 года Турция импортировала около 669 тысяч баррелей сырой нефти в сутки. 317 тысяч баррелей из них (47%) приходилось на российскую нефть.

В конце октября «Роснефть» и «Лукойл» попали под санкции США. Тогда же Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России, запрещающий сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью».

После новых ограничений нефтеперерабатывающие заводы в Индии приостановили новые заказы на поставки российской нефти. Однако вскоре, как сообщал Reuters, крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны Indian Oil Corp возобновил закупки нефти из России, но у поставщиков, которые не включены в санкционные списки.

Президент США Дональд Трамп еще до санкций призывал Турцию приостановить закупку энергоресурсов у России. Там отвечали, что покупка российской нефти — это решение частных нефтеперерабатывающих компаний.

