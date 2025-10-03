«Это решение частных компаний». Турция отказалась последовать призыву Трампа не покупать российскую нефть

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что покупка российской нефти — это решение частных нефтеперерабатывающих компаний. Так он ответил на призыв президента США Дональда Трампа приостановить закупку энергоресурсов у России, передает Bloomberg.

«По сути, это решение частных компаний, дистрибьюторов и нефтеперерабатывающих компаний», — заявил министр.

Он также сказал, что Турция продолжит закупки природного газа у России.

«Мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет. <…> У нас есть договоренности с Россией. Наступает зима. Нам нужно получить газ из России, Азербайджана и Туркменистана», — пояснил Байрактар.

Президент США Дональд Трамп 25 сентября после переговоров с президентом Турции Реджопом Эрдоганом призвал Анкару прекратить закупки нефти и газа у России, пока продолжается российско-украинская война. «Лучшее, что он [Эрдоган] мог бы сделать, — это не покупать нефть и газ у России», — заявил Трамп.

Трамп говорил, что пойдет на значительные санкции против России, когда все страны НАТО откажутся покупать российскую нефть. По его мнению, закупки нефти у России ослабляют переговорную позицию альянса по урегулированию российско-украинской войны. По информации Bloomberg, США также предложили странам G7 установить пошлины от 50% до 100% в отношении Китая и Индии за покупку российской нефти. Япония, одна из стран «Большой семерки», отказалась это делать.

Читайте также

«Заместить экспорт нефти из России не может никто в мире» Почему Трампу будет трудно обложить покупателей российской нефти пошлинами в 100%? Обсуждаем с Сергеем Вакуленко (Берлинский центр Карнеги)

Читайте также

«Заместить экспорт нефти из России не может никто в мире» Почему Трампу будет трудно обложить покупателей российской нефти пошлинами в 100%? Обсуждаем с Сергеем Вакуленко (Берлинский центр Карнеги)