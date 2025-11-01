В Перми за концерт в поддержку «Стоптайм» задержали уличную певицу. Ее обвинили в организации несогласованного митинга

В Перми задержали уличную артистку Екатерину, которая 22 октября провела концерт солидарности с участниками петербургской группы «Стоптайм».

Как пишет Sotavision, на девушку составили административный протокол об «организации массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшем нарушение порядка» (статья 20.2.2 КоАП).

По данным телеграм-канала «Пермь 36,6», донос на певицу написал полицейский, утверждавший, что из-за концерта он не успел на автобус.

1 ноября Ленинский районный суд Перми приступил к рассмотрению административного дела, однако отложил его до 6 ноября из-за ходатайства защиты артистки о вызове в суд свидетеля.

«Пермь 36,6» пишет, что после суда девушку снова повезли в отдел полиции, возможно, чтобы составить новый административный протокол.

Группа «Стоптайм» стала известна по исполнению на улицах Петербурга песен музыкантов, объявленных в России «иностранными агентами». С середины октября на участников группы — певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — составляют протоколы о несогласованных митингах и «дискредитации» армии, штрафуют и отправляют их под административные аресты. После ареста участников «Стоптайм» уличные музыканты в разных городах стали исполнять песни в их поддержку, а российские блогеры записывать видео.