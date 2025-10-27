Перейти к материалам
новости
Музыкантам в России нельзя петь о наркотиках, ЛГБТК, сатанизме — а еще исполнять Нойза MC и Монеточку
Как цензура прямо сейчас меняет российскую музыку? Новый выпуск ютьюб-шоу «Мы не знаем»
47 минут
14:37, 27 октября 2025
К концу 2025 года российскую музыкальную индустрию сковало множество самых разных запретов. А российские власти готовы строго наказывать «неблагонадежных» артистов, последний яркий пример — вызвавшая
резонанс
история певицы Наоко и уличной группы «Стоптайм». Скоро к списку запретов добавится еще одна норма — 1 марта
вступит в силу
закон о запрете пропаганды наркотиков, из-за которого российские музыканты уже не первую неделю массово удаляют, редактируют или перезаписывают треки. О том, как все это изменило российскую музыку, осталось ли в ней место протесту и по каким правилам, гласным и негласным, музыкантам приходится теперь играть, ведущий шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов говорит с музыкальным журналистом и ведущим телеграм-канала
«Альбомы по пятницам»
Пашей Борисовым.
