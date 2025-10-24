Как надо и как не надо петь в России о наркотиках Перед вступлением в силу нового «антинаркотического» закона лейблы составили для музыкантов памятки с примерами «запрещенки». «Би-би-си» их прочитала
«Русская служба Би-би-си» ознакомилась с памятками, которые музыкальные лейблы и дистрибьюторы составили для музыкантов перед вступлением в силу нового закона о запрете пропаганды наркотиков (он начнет действовать с весны 2026 года). В памятках есть примеры того, как нельзя петь о наркотических веществах. Участники музыкальной индустрии пока сами не до конца понимают, как именно будет применяться новый закон. Но судя по памяткам, они готовятся к тому, что пропагандой власти будут считать любое упоминание наркотиков, кроме однозначно негативного.
О каком законе идет речь?
С 1 марта 2026 года в России вступят в силу поправки о запрете пропаганды наркотиков в публичном пространстве, которые были приняты еще в 2024 году. Изначально предполагалось, что они вступят в силу с 1 сентября 2025-го, но в итоге эту дату перенесли на 1 марта 2026-го.
Поправки фактически запрещают упоминать наркотики, в том числе в СМИ, литературе, кино и музыке, без маркировки о том, что они опасны и незаконны. Такая маркировка должна сопровождать все произведения, как новые, так и старые, если они были выпущены в России после 1 августа 1990 года.
Те произведения, в которых информация о наркотиках «составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла», не будут считаться пропагандой. Но даже в них не должно говориться о допустимости потребления или распространения запрещенных веществ (и должна быть маркировка).
Что этот закон меняет для артистов и лейблов?
Ожидается, что поправки особенно сильно повлияют на рэп: лирика о наркотиках — традиционная часть этого жанра. Ответственность за то, чтобы в композициях не было «пропаганды» наркотических веществ, будут нести не только сами исполнители, но и лейблы и стриминговые сервисы, объяснил источник «Русской службы Би-би-си» в музыкальной индустрии.
«Если раньше под маркировкой „18+“ ты мог выпускать любую „расчлененку“, потому что эта маркировка значила, что ты сделал все, что мог, а дальше пусть пользователь решает, слушать ему это или нет, то теперь к этой ответственности пользователя добавилась ответственность исполнителя и дистрибьютора», — добавил другой собеседник издания в отрасли.
Из-за расплывчатых формулировок закона (в нем не объясняется, в каких случаях упоминание наркотиков будет считаться оправданным) и непонимания, кого будут наказывать за нарушение (артиста, который написал песню, дистрибьютора, который залил ее на стриминг, или сам стриминг, который ее распространяет) в музыкальной отрасли стараются перестраховаться. «Убирают все, что вообще хоть может намекнуть даже не только на наркотики, но и на алкоголь и лекарства — даже если итог абсурден», — сказал источник «Би-би-си».
«Коммерсант» сообщал, что лейблы и сервисы попросили музыкантов удалить старые треки с упоминанием наркотиков или перезаписать их в «разрешенной» версии. «Верстка» заметила, что из «Яндекс.Музыки» пропали несколько песен о наркотиках. В треках рэпера Паши Техника, у которого была наркозависимость, будут «блюрить» упоминания запрещенных веществ, сказала Daily Storm бывшая жена рэпера Ева Карицкая. А группа «АК-47», как писал «Большой город», уже перезалила свои старые треки, убрав строчки про полицию и наркотики.
Впрочем, множество других песен о наркотиках пока доступны в российских музыкальных сервисах в своей изначальной версии.
Как еще музыкальная индустрия готовится к новым запретам?
Кроме цензуры старых треков, лейблы и дистрибьюторы рассылают музыкантам памятки с объяснением грядущих запретов. «Би-би-си» удалось ознакомиться с тремя такими документами. Один из них подготовили юристы российского офиса компании Believe, одного из крупнейших мировых дистрибьюторов музыки. Второй — музыкальный лейбл VK Records, а третий — музыкальный лейбл оператора МТС (его рекомендации размещены в открытом доступе).
Во всех трех памятках есть примеры того, «как нельзя». Это выдуманные цитаты. Вероятно, так поступили, «чтобы не привлекать лишнего внимания к артистам, у которых реально есть строчки, которые можно трактовать как пропаганду», предположил один из собеседников «Би-би-си». Другой источник объяснил изданию, что музыканты не разбираются «в тонкостях законов», и важно объяснить им новые правила на понятном для них языке.
Вот лишь некоторые примеры «запрещенки» из памяток, которые процитировала «Би-би-си» (в скобках даны объяснения авторов памяток о том, почему тот или иной пример нельзя использовать).
Примеры от Believe
❌ «Аммиак и литр acetone, я смешаю это в ванной, будет ice» (описание процесса изготовления наркотиков).
❌ «Фасуем в пакеты, вези — это бизнес» (опасение упаковки, перевозки и продажи наркотиков).
❌ «Адрес — парк, скамейка у реки» (описание местонахождения наркотиков).
❌ «Мой доктор прописал мне „белый“ — теперь я гений, Пикассо» (утверждение, что наркотики повышают креативность).
❌ «Лирика — моя таблетка, лечит душу без рецепта» (оправдание употребления аптечного препарата «Лирика» как «лекарства»).
Примеры от VK Records
❌ «Выращивай мак в подвале, собирай урожай в мае» (даже метафорические описания могут вызвать вопросы у правоохранителей).
❌ «Мой дилер живет на блоке, зовут его Кевин» (упоминание локации и имени дилера).
❌ «Спрятал в бампере, везешь через границу — там, где копы не достанут, даже если вломится бригада» (указание на способ перевозки наркотиков и обход контроля).
❌ «В стеклянной банке под кроватью — мой секрет, там травка не теряет вкус даже через лето» (описание метода хранения наркотического вещества).
❌ «Находишь точку на карте, пишешь „М25“, под кирпичом лежит пакет — бери и храни боль» (прямое описание метода покупки наркотиков).
Примеры от МТС Лейбл
❌ «Забиваю косячок, мир становится так прост» (прямое или завуалированное употребление наркотического жаргона).
❌ «Обсуждаем дела, курим, смотрим кино» (описание употребления как обыденного действия, как способа проведения досуга).
❌ «Моя малышка может больше всех, она королева эйфории» (описание человека, который много употребляет и не имеет последствий, как «крутого»).
❌ «А потом мы пошли покупать соль… ну вы поняли, какую, не для готовки!» (высмеивание темы, чтобы снизить ее серьезность в глазах слушателя).
✅ «Наркотики — зло, никогда не употребляйте» (по версии лейбла МТС, это «единственный разрешенный вариант»).
«Несмотря на то, что новый закон запрещает [прямую] пропаганду наркотиков, по сути он запрещает любое их упоминание, даже в каком-то иносказательном смысле. <…> Нужно убирать все — и из старых треков, и из новых. Культурное пространство должно быть зачищено», — резюмировал в разговоре с «Би-би-си» бывший сотрудник крупного музыкального дистрибьютора.