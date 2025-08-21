Российские лейблы попросили музыкантов до 1 сентября удалить (или перезаписать) треки с упоминанием наркотиков

Российские музыкальные лейблы и сервисы начали рассылать артистам предупреждения в связи со вступлением с 1 сентября в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, пишет «Коммерсант».

Исполнителей просят проверить их произведения на упоминания наркотиков в текстах, названиях песен или альбомов. О треках, нарушающих требования нового закона, артистов просят сообщить лейблу или музыкальному сервису, чтобы композиции удалили. Также музыкантам предлагается записать новые версии песен, где запретные слова изменены или заглушены.

По оценкам представителей музыкальной индустрии, опрошенных журналистами, доля релизов с упоминанием наркотических веществ в каталогах составляет менее 1%.

Однако собеседники издания отметили, что технически замена одного трека на другой, соответствующий требованиям нового закона, может занять долгое время. Не исключено, сообщил продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич, что стриминги в результате просто удалят часть треков, чтобы избежать наказания.

В начале августа Минкультуры РФ подготовило проект приказа о переносе маркировки произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года. О том, что приказ выпущен, не сообщалось.

Пропагандой наркотиков не будут считать произведения литературы и искусства, в которых информация, связанная с наркотическими веществами, «составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». При этом в такие произведениях не должно говориться «о допустимости, привлекательности или необходимости потребления наркотиков, о каких-либо преимуществах их использования и о совершении иных незаконных действий в отношении наркотических средств путем их оправдания или представления как общепринятых норм поведения».

Произведения литературы и искусства, в которых есть упоминание наркотиков, должны будут сопровождаться маркировкой с информацией «о вреде для здоровья незаконного потребления, законодательном запрете оборота, а также об ответственности за нарушения закона». Произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, закон разрешает не маркировать.

За распространение без маркировки произведений с упоминанием наркотиков будут грозить штрафы: от 2-4 тысяч рублей для физических лиц до 300-600 тысяч рублей для компаний. После двукратного нарушения в течение года предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы.