Популярный бот для «пробива» Userbox перестал работать. Телеграм-каналы пишут, что владелец бота задержан

В мессенджере Telegram перестал работать популярный у пользователей бот для «пробива» Userbox (он же User_Search), пишут The Insider и «Важные истории».

Userbox не отвечает на запросы пользователя, отмечает The Insider. При попытке перейти по ссылке, которая ранее вела на незаблокированную версию сервиса, браузер показывает ошибку со стороны сервера.

Бот перестал работать после того, как сотрудники силовых структур провели обыски у команды Userbox. Сервер бота, который располагался в России, захвачен, утверждает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

О задержании владельца бота после обысков также пишут каналы Mash и Baza. По данным последнего, задержанного зовут Игорь Морозов. Ему вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации.

Userbox стал основным сервисом по пробиву после того, как перестал работать агрегатор утечек «Глаз Бога». Агрегатор утечек появился в 2020 году. После расследования Bellingcat о слежке ФСБ за политиком Алексеем Навальным и его отравлении Telegram заблокировал сервис по требованию Роскомнадзора.

В феврале 2025-го у команды «Глаза Бога» прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных (статья 272.1 УК). За несколько месяцев до этого сервис ограничил количество данных, которые выдает по запросу пользователя, объяснив это ужесточением российского законодательства.

