У команды сервиса для «пробива» «Глаз Бога» прошли обыски. Телеграм-бот сейчас не работает

Российские силовики около недели назад провели обыски у команды телеграм-бота «Глаз Бога» — сервиса, предлагающего услуги «пробива». Об этом сообщают источники «Медиазоны» и журналиста-расследователя Андрея Захарова.

Оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных (статья 272.1 УК). Это первый известный случай применения новой статьи, появившейся в УК в конце 2024 года, отмечает «Медиазона».

«Всю команду бота действительно преследуют. До кого только могут дотянуться», — рассказал один из собеседников журналистов.

Основатель сервиса Евгений Антипов сейчас находится не в России, отмечают источники. Однако сам Антипов в беседе с Захаровым это отрицает. Также он утверждает, что у сервиса нет команды, а «есть исключительно [я] и у меня обысков не было».

Сам телеграм-бот «Глаз Бога» в настоящее время не работает. Накануне, 27 февраля, Антипов анонсировал «небольшие технические изменения» в работе сервиса.

«Глаза Бога» — телеграм-канал и бот, ищущий информацию о людях по базам данных. Агрегатор утечек появился в 2020 году. После расследования Bellingcat о слежке ФСБ за Алексеем Навальным и его отравлении Telegram заблокировал сервис по требованию Роскомнадзора. «Глаз Бога» продолжил работу под другими названиями. В ноябре 2024 года сервис ограничил количество данных, которые выдает по запросу пользователя, объяснив это ужесточением российского законодательства.

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