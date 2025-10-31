Бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова отправили под домашний арест по делу о халатности
Печерский районный суд Киева назначил бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову домашний арест, а также обязал его носить электронный браслет, сообщает «Украинская правда».
Труханова подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель девяти человек (часть 3 статьи 367 УК Украины). Поводом для дела стало наводнение в городе 30 сентября, вызванное сильными ливнями.
По версии следствия, Труханов не обеспечил функционирование систем ливневой канализации и водоотведения в Одессе, а во время наводнения не организовал оповещение населения и готовность систем гражданской защиты, что привело к гибели людей.
По этому же делу проходят еще восемь чиновников городского совета и коммунальных предприятий Одессы.
Геннадий Труханов занимал должность мэра Одессы с мая 2014 года. Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября лишил его гражданства страны из-за сведений о том, что у Труханова есть гражданство РФ.
СБУ показала копию загранпаспорта РФ, якобы принадлежащего Труханову, а также копии еще нескольких официальных документов, свидетельствующих, что бывший глава Одессы — гражданин России. The Insider утверждает, что опубликованная фотография российского загранпаспорта Труханова — фальшивка.
Сам Труханов заявил, что «никогда не получал паспорт» гражданина РФ. Он пообещал оспорить указ о лишении украинского гражданства в суде.