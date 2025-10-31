Бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова отправили под домашний арест по делу о халатности

Печерский районный суд Киева назначил бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову домашний арест, а также обязал его носить электронный браслет, сообщает «Украинская правда».

Труханова подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель девяти человек (часть 3 статьи 367 УК Украины). Поводом для дела стало наводнение в городе 30 сентября, вызванное сильными ливнями.

По версии следствия, Труханов не обеспечил функционирование систем ливневой канализации и водоотведения в Одессе, а во время наводнения не организовал оповещение населения и готовность систем гражданской защиты, что привело к гибели людей.

По этому же делу проходят еще восемь чиновников городского совета и коммунальных предприятий Одессы.

Геннадий Труханов занимал должность мэра Одессы с мая 2014 года. Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября лишил его гражданства страны из-за сведений о том, что у Труханова есть гражданство РФ.

СБУ показала копию загранпаспорта РФ, якобы принадлежащего Труханову, а также копии еще нескольких официальных документов, свидетельствующих, что бывший глава Одессы — гражданин России. The Insider утверждает, что опубликованная фотография российского загранпаспорта Труханова — фальшивка.

Сам Труханов заявил, что «никогда не получал паспорт» гражданина РФ. Он пообещал оспорить указ о лишении украинского гражданства в суде.

Подробности этой истории

Главу Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства Украины. СБУ показала его российский паспорт. Он утверждает, что никогда не был гражданином РФ

Подробности этой истории

Главу Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства Украины. СБУ показала его российский паспорт. Он утверждает, что никогда не был гражданином РФ