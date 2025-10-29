Пенсии россиян, объявленных «иностранными агентами», нужно перечислять на спецсчета, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Видео его выступления перед депутатами опубликовали в телеграм-канале думского спикера.

Володин назвал «иноагентов» людьми, которые «изменили своей стране» и «наносят ущерб государству». Он также в очередной раз повторил тезис российской пропаганды о том, что законы РФ об «иноагентах» по сравнению с аналогичными нормами на Западе «носят либеральный характер».

«У нас что получается? Человек, предавший страну, ходит по Парижу, а пенсию получает из России. Надо это на спецсчет перечислять, — сказал Володин. — Хочет он получить [пенсию] — пускай приезжает в страну, ответит по заслугам. А дальше, может быть, и не понадобится пенсия, потому что в местах понятно каких, где надо будет работать, — там кормят бесплатно», — сказал спикер Госдумы о пенсиях для «иноагентов».

С марта 2025 года в России вступил в силу закон о специальных счетах для людей, объявленных властями «иностранными агентами». По этой норме, на спецсчета зачисляются доходы «иноагентов» в РФ от творческой деятельности и процентов по вкладам и долевого участия в организациях, а также прибыль от продажи и аренды недвижимости и транспорта.

После вступления закона в силу, как сообщалось, российский сервис донатов Boosty заблокировал аккаунты «иноагентов».