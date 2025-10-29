«Хочет пенсию — пусть приезжает и ответит по заслугам». Володин предложил перечислять на спецсчета пенсии россиян, которых объявили «иностранными агентами»
Пенсии россиян, объявленных «иностранными агентами», нужно перечислять на спецсчета, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Видео его выступления перед депутатами опубликовали в телеграм-канале думского спикера.
Володин назвал «иноагентов» людьми, которые «изменили своей стране» и «наносят ущерб государству». Он также в очередной раз повторил тезис российской пропаганды о том, что законы РФ об «иноагентах» по сравнению с аналогичными нормами на Западе «носят либеральный характер».
«У нас что получается? Человек, предавший страну, ходит по Парижу, а пенсию получает из России. Надо это на спецсчет перечислять, — сказал Володин. — Хочет он получить [пенсию] — пускай приезжает в страну, ответит по заслугам. А дальше, может быть, и не понадобится пенсия, потому что в местах понятно каких, где надо будет работать, — там кормят бесплатно», — сказал спикер Госдумы о пенсиях для «иноагентов».
С марта 2025 года в России вступил в силу закон о специальных счетах для людей, объявленных властями «иностранными агентами». По этой норме, на спецсчета зачисляются доходы «иноагентов» в РФ от творческой деятельности и процентов по вкладам и долевого участия в организациях, а также прибыль от продажи и аренды недвижимости и транспорта.
После вступления закона в силу, как сообщалось, российский сервис донатов Boosty заблокировал аккаунты «иноагентов».