Сервис донатов Boosty заблокировал аккаунты «иноагентов» из-за закона о спецсчетах

Сервис для сбора пожертвований Boosty заблокировал аккаунт московского политика Эльвиры Вихаревой и еще нескольких «иностранных агентов». Об этом сообщила сама Вихарева, отметив, что блокировка коснулась еще «как минимум трех собратьев по несчастью».

Sota обратила внимание, что также оказалась заблокирована страница журналиста Сергея Ауслендера. «Медиазона» напоминает, что в марте о блокировке на Boosty сообщал политик Владимир Милов. Также о блокировке своего аккаунта в сервисе рассказало издание «Астра».

Вихарева опубликовала скриншоты переписки с технической поддержкой и коммьюнити-менеджером Boosty. Представитель платформы заявила политику, что с начала марта в работе Boosty произошли обновления, связанные «с новым законом, регулирующим получение и использование средств т. н. иностранными агентами». По сведениям Милова и «Астры», блокировка связана с законом о специальных счетах для «иноагентов», который вступил в силу 1 марта.

По этому закону люди, объявленные в России «иностранными агентами», должны открывать спецсчета, на которые будут зачисляться их доходы от творческой деятельности, процентов по вкладам и долевого участия в организациях, а также прибыль от продажи и аренды недвижимости и транспорта.

В Boosty заявили, что авторы-«иноагенты» больше не могут предоставлять спонсорам эксклюзивный контент, то есть делать публикации с доступом за подписку или разовый платеж.

«Если коротко, то ваш блог будет отображаться только как страница для добровольных донатов без продажи доступа к закрытому контенту. Мы изменим формулировки кнопок для оформления новых подписок у пользователей и отключим часть функций, связанных с платными подписками», — говорится в переписке корреспондентов «Астры» с представителем Boosty.

«Верстка» пишет, что Boosty заблокировал как минимум 26 из 53 аккаунтов «иноагентов», у которых в реестре Минюста РФ указаны ссылки на сервис. По данным издания, под блокировку среди прочих попали аккаунты журналисток Татьяны Фельгенгауэр и Марии Борзуновой, спортивного комментатора Александра Шмурнова, колумнистки Юлии Латыниной, комика Михаила Шаца, активистки Дарьи Хейкинен, кинокритика Антона Долина. Фельгенгауэр, Борзунова и Хейкинен сообщили «Верстке», что их аккаунты были заморожены в последние два дня.

Платформа Boosty, созданная Mail.ru Group, была запущена в 2019 году. После начала полномасштабной войны (и блокировки аналогичного сервиса Patreon) Boosty, которая позволяет продавать подписки, стала одной из главных платформ монетизации для независимых авторов. Сервисом также пользовались независимые медиа, уехавшие из России. Летом 2024 года разработчик игр My.Games, владевший Boosty, объявил о продаже сервиса структурам кипрского бизнесмена, основателя компании Broadsmart Group Павла Харанеки.

В конце июля 2024 года нидерландский телеканал Nieuwsuur опубликовал расследование, в котором говорилось, что сервис Boosty, базирующийся в Амстердаме, используется российскими провоенными блогерами, которые с помощью него собирают деньги на военную технику для солдат — в том числе, за пределами России — допуская тем самым нарушение санкций. В Boosty заявили, что на платформе запрещен сбор средств для любых милитаристских целей, и если нарушения обнаруживаются, платформа блокирует нарушителей в течение 24 часов.

Вслед за этим телеграм-канал Mash писал, что после блокировки платформой провоенных блогеров руководитель общественной организации «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием заблокировать Boosty и возбудить уголовные дела о «дискредитациии» армии и финансировании ВСУ против владельцев сервиса.