My.Games объявил о продаже сервиса донатов Boosty. Его обвиняли в сборе денег для российских военных

Разработчик игр My.Games объявил о продаже компании CEBC B.V., которой принадлежат платформы для сбора пожертвований DonationAlerts и Boosty. Об этом сообщается в пресс-релизе My.Games.

CEBC будет продана структурам кипрского бизнесмена Павла Харанеки, основателя компании Broadsmart Group, которая занимается проектированием, дизайном и продвижением элитных жилых комплексов. Харанеки заявил, что «давно хотел расширить свое портфолио за счет цифровых бизнес-активов», и рад, что теперь у него есть такая возможность с CEBC.

По словам гендиректора My.Games Елены Григорян, в 2023 году начался процесс реструктуризации, в результате которого подразделения My.Games по разработке и изданию, не связанные с играми, были выделены и переданы под управление CEBC, а весной 2024 года начались переговоры о продаже этих активов.

«Это решение [о продаже] позволит My.Games полностью сосредоточиться на своем приоритетном бизнесе: разработке и публикации игр», — говорится в пресс-релизе. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2024 года.

Платформа Boosty, созданная Mail.ru Group, была запущена в 2019 году. После начала полномасштабной войны (и блокировки аналогичного сервиса Patreon) Boosty, которая позволяет продавать подписки, стала одной из главных платформ монетизации для независимых авторов. Сервисом также пользовались независимые медиа, уехавшие из России. Сейчас Boosty принадлежит My.Games, которой ранее владела Mail.ru Group, а с сентября — российский предприниматель Александр Чачава. В пресс-релизе My.Games называет себя «европейским издателем и разработчиком» со штаб-квартирой в Амстердаме.

В конце июля 2024 года нидерландский телеканал Nieuwsuur опубликовал расследование, в котором говорилось, что сервис Boosty, базирующийся в Амстердаме, используется российскими провоенными блогерами, которые с помощью него собирают деньги на военную технику для солдат — в том числе, за пределами России — допуская тем самым нарушение санкций. В Boosty заявили, что на платформе запрещен сбор средств для любых милитаристских целей, и если нарушения обнаруживаются, платформа блокирует нарушителей в течение 24 часов. B MyGames любые обвинения в адрес компании отрицают.

30 июля телеграм-канал Mash написал, что после блокировки платформой провоенных блогеров руководитель общественной организации «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием заблокировать Boosty и возбудить уголовные дела о «дискредитациии» армии и финансировании ВСУ против владельцев сервиса. К инициативе, как утверждает Mash, присоединилась Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая тоже пообещала обратиться в правоохранительные органы.