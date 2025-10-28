В Петербурге полиция задержала уличных музыкантов. Они исполняли песни «иноагентов» в поддержку группы «Стоптайм»

Сотрудники полиции Петербурга задержали на Сенной площади участников кавер-группы «Рестарт», которые выступали с концертом в поддержку группы «Стоптайм», сообщает «Бумага».

Издание отмечает, что уличные музыканты выступали каверами из репертуара «Стоптайм». Они выбрали для концерта ту же точку, на которой «Стоптайм» спели песню Монеточки «Ты солдат». За это выступление солистку группы Диану Логинову (Наоко) оштрафовали на 30 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» армии.

По данным «Бумаги», задержаны три человека. Их везут в отдел полиции.

Sotavision пишет, что группа «Рестарт» среди прочего исполняла песни Noize MC и Моргенштерна, которых власти РФ объявили «иноагентами». Корреспондент отмечает, что вокруг артистов собралось большое число слушателей.

Петербургская группа «Стоптайм» получила известность, исполняя песни музыкантов, объявленных в России «иностранными агентами».

С середины октября музыкантов группы — певицу Диану Логинову (Наоко), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — преследуют из-за их концертов.

На участников «Стоптайм» уже составили несколько протоколов об организации незаконного митинга и «дискредитации» армии и отправили в спецприемник. К Логиновой и Орлову силовики применяют «карусельные аресты» — как только они должны выйти на свободу, на них заводят новый протокол, который грозит новым арестом.

