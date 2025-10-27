Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о «радикальной перемене» позиции США по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция администрации президента США Дональда Трампа по вопросу завершения войны России и Украины «радикально» изменилась.

После саммита на Аляске, заявил Лавров, Трамп «прямо и публично заявил, что, по его убеждению, речь идет не о перемирии, а об устойчивом, долговременном мире». Теперь же, сказал Лавров, речь идет лишь о перемирии.

«Сейчас говорят только о немедленном прекращении огня, а затем история рассудит — это радикальная перемена», — сказал министр иностранных дел РФ в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг» (здесь и далее цитаты по расшифровке на сайте МИД РФ).

«Это также означает, что европейцы не спят и не едят и стараются „выкрутить руки“ этой администрации», — сказал он.

США, заявил Лавров в ходе интервью, «находятся под колоссальным, невероятным давлением со стороны европейских „ястребов“, Владимира Зеленского и других, кто не хочет никакого американо-российского взаимодействия ни по какому направлению».

Президент США после переговоров с президентом Украины 17 октября заявил, что «пришло время прекратить убийства и заключить сделку». Он предложил остановить боевые действия по линии фронта. Это предложение поддержал Владимир Зеленский, а также европейские лидеры.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что призывы к немедленному прекращению огня в Украине противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Остановить сейчас боевые действия будет означать «забыть про первопричины этого конфликта», говорил Лавров, подчеркивая, что необходимо добиваться «долгосрочного регулирования». При этом Россия требует предоставить ей полный контроль над Донбассом.

Трамп и Путин в конце октября — начале ноября собирались провести саммит в Будапеште, однако встреча не состоится. Президент США заявил об отмене саммита, российская сторона говорила о «переносе встречи».

Читайте также

Неделю назад Трамп неожиданно объявил, что встретится с Путиным в Будапеште. Теперь переговоры отменены Вероятнее всего, из-за нежелания России идти на уступки. Цепочка заявлений

Читайте также

Неделю назад Трамп неожиданно объявил, что встретится с Путиным в Будапеште. Теперь переговоры отменены Вероятнее всего, из-за нежелания России идти на уступки. Цепочка заявлений