Из русскоязычной «Википедии» удалили страницу племянницы Путина Анны Цивилевой

Из русскоязычной версии «Википедии» удалили страницу, посвященную Анне Цивилевой — заместителю министра обороны России, жене министра энергетики Сергея Цивилева и двоюродной племяннице президента РФ Владимира Путина. На изменения обратило внимание издание «Сибирь. Реалии».

По его данным, страницу Цивилевой удалили 10 августа 2025 года. Ее копия сохранилась в веб-архиве. Информация о заместителе министра по-прежнему доступна на других языках. Кроме того, Цивилева упоминается на странице русскоязычной «Википедии», посвященной ее мужу, и на странице «Семья Владимира Путина» в категории «Другие члены семьи».

Согласно переписке пользователей «Википедии», редактор под ником Siradan объяснил предложение удалить страницу Цивилевой тем, что ее нынешняя должность не попадает в категории «политики» и «военные». Ему возразили, но в итоге решение об удалении принял администратор страницы под ником Pessimist2006.

«Источники жизненного успеха — муж и дядя. Никаких персональных достижений нет даже в виде намека. Сами по себе должности — очевидные . Удалено», — написал Pessimist2006.

Решение модератора также пытались оспорить, но он отказался продолжить обсуждение. Pessimist2006 отметил, что обсуждение может быть продолжено только в рамках заявки на восстановление статьи. Заявку никто не подал, пишут «Сибирь.Реалии».

Издание отмечает, что под ником Pessimist2006 пишет Марк Бернштейн — белорусский активист и популяризатор свободной интернет-энциклопедии Wikipedia.org. Он также один из ведущих редакторов русскоязычной «Википедии».

В марте 2022 года Бернштейна задержали. Его фотографии с подписями о том, что он якобы «распространяет фейковые антироссийские материалы», опубликовали провластные белорусские телеграм-каналы. Как утверждалось, внимание властей к блогеру привлекла его редакторская работа над статьями, посвященными российско-украинской войне.

В июне того же года суд в Минске признал Бернштейна виновным «в грубом нарушении общественного порядка». Ему назначили три года «домашней химии» (надзор и ограничение свободы без заключения). Срок надзора закончился в январе 2025 года. Бернштейн не ответил на просьбу журналистов «Сибирь.Реалии» прокомментировать удаление страницы Цивилевой.

Анна Цивилева стала заместителем министра обороны в июне 2024 года, когда ведомство возглавил Андрей Белоусов. Уже через два месяца Владимир Путин повысил свою племянницу до статс-секретаря.

Муж Цивилевой Сергей до мая 2024-го занимал пост губернатора Кемеровской области, а сейчас возглавляет министерство энергетики России.

Кто такая Анна Цивилева

Жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева — племянница Владимира Путина. И она владеет одной из крупнейших угольных компаний России Главное из расследования «Агентства»

