Редакторы «Википедии» восстановили статью о племяннице Путина Анне Цивилевой. Но признали, что она «плохо укладывается в критерии значимости персоналий»

В русскоязычной версии «Википедии» восстановили статью, посвященную Анне Цивилевой — заместителю министра обороны РФ, двоюродной племяннице президента Владимира Путина и жене министра энергетики Сергея Цивилева. Внимание на это обратил один из читателей «Медузы».

Статью восстановили почти через три месяца после того, как ее удалили 10 августа из-за того, что нынешняя должность Цивилевой не попадает в категории «политики» и «военные». Администратор «Википедии» с ником Pessimist2006, утвердивший решение, отмечал, что у Цивилевой «нет никаких персональных достижений».

Решение восстановить статью днем 5 ноября принял один из администраторов «Википедии» с ником «Сайга». По итогам коллективного обсуждения он отметил, что Цивилева «очевидно значима, поскольку ее деятельность вызывает значительный общественный интерес и широко освещается как в российских, так и зарубежных СМИ». При этом он отметил, что Цивилева «плохо укладывается в наши критерии значимости персоналий».

После удаления статьи об Анне Цивилевой из «Википедии» среди участников проекта возникла дискуссия по этому поводу. У некоторых участников «Википедии» возник вопрос, был ли администратор Pessimist2006, удаливший статью, свободен в своих действиях.

Известно, что Pessimist2006 — это ник белорусского активиста Марка Бернштейна, которого судили по статье о грубом нарушении общественного порядка. Он в течение трех лет, начиная с 2022 года, находился под надзором и ограничением свободы без заключения (так называемая домашняя химия), его срок истек в январе 2025 года.

