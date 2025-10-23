Активист Михаил Кригер прервал сухую голодовку

65-летний активист Михаил Кригер, осужденный на семь лет, прервал сухую голодовку, которую держал в колонии, сообщила его группа поддержки.

«Миша вернулся на так называемую мокрую голодовку, то есть стал пить воду. Пьет кипяток, сладкий чай», — написала группа поддержки в своем телеграм-канале, подчеркнув, что активист «начинать есть не планирует».

Михаил передавал всем привет, просил не волноваться за него: со здоровьем все хорошо, умирать не собирается, «будем жить».

Голодовку, по состоянию на 23 октября, Кригер держит 29-й день.

Михаил Кригер — активист движения «Солидарность». Он участвовал в демократическом движении еще в 1990-х, помогал политзаключенным, а в 2020-х открыто осудил полномасштабное вторжение и поддержал Украину.

В мае 2023 года суд приговорил Кригера к семи годам лишения свободы, признав виновным в оправдании терроризма и возбуждении ненависти с угрозой применения насилия. По версии обвинения, Кригер посягал на жизнь сотрудников ФСБ и призывал казнить президента РФ Владимира Путина через повешение. По словам соратников активиста, Кригера судили за посты и комментарии в фейсбуке.

Кригера отправили в исправительную колонию № 5 в поселке Нарышкино Орловской области. Там активиста держали в штрафном изоляторе (ШИЗО) под предлогом обеспечения его безопасности. Сам Кригер считает, что его помещали в ШИЗО, чтобы изолировать от других заключенных. 25 сентября активист объявил голодовку в знак протеста.

Шотландская певица и вокалистка рок-группы Garbage Ширли Мэнсон написала письмо начальнику колонии в поддержку Кригера.

