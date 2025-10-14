Вокалистка группы Garbage написала письмо в поддержку осужденного Михаила Кригера. Она просит начальника колонии прекратить изоляцию активиста

Шотландская певица и вокалистка рок-группы Garbage Ширли Мэнсон написала письмо в поддержку активиста Михаила Кригера, приговоренного к семи годам колонии по делу об оправдании «терроризма» и возбуждении ненависти. Об этом «Медиазоне» рассказала участница Pussy Riot Надежда Толоконникова.

Письмо, текст которого публикует «Медиазона», адресовано начальнику исправительной колонии № 5 поселка Нарышкино Орловской области Максиму Прилепскому — там отбывает срок Кригер. Ширли Мэнсон пишет, что, как стало ей известно, Кригера неоднократно помещали в одиночное заключение, а сейчас он проводит голодовку — «отчаянный шаг человека, лишенного элементарного человеческого общения и гуманного обращения».

«Я призываю вас как человека, обладающего властью и совестью, немедленно прекратить его изоляцию и позволить ему отбывать наказание среди других заключенных, а также разрешить его дочери видеться с ним. Пожалуйста, дайте Михаилу Кригеру возможность человеческого общения и справедливого обращения», — говорится в письме Ширли Мэнсон.

Михаил Кригер занимается активистской деятельностью с конца 1980-х годов. Он член движения «Солидарность» с момента его возникновения, а также член подмосковного «Мемориала».

В мае 2023 года суд приговорил 63-летнего Михаила Кригера к семи годам колонии. Его обвинили по статьям об оправдании терроризма и возбуждении ненависти из-за его постов в фейсбуке. Ему вменили оправдание теракта Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в архангельском управлении ФСБ в 2018 году, а также «посягательство на жизнь» Владимира Путина, о «повешении» которого писал активист.

В конце сентября 2025 года Кригер объявил голодовку в колонии из-за частых водворений в штрафной изолятор, 10-го октября — сухую голодовку. За день до этого его перевели из ШИЗО в одиночную камеру, где он будет ограничен в частности в звонках. Кригер требует, чтобы его вернули в отряд.

Читайте также

История двух политзаключенных из одной семьи Журналист Артем Кригер остался в России и продолжал открыто рассказывать о последствиях войны. Его дядя Михаил Кригер проводил в центре Москвы пикеты в поддержку Украины

Читайте также

История двух политзаключенных из одной семьи Журналист Артем Кригер остался в России и продолжал открыто рассказывать о последствиях войны. Его дядя Михаил Кригер проводил в центре Москвы пикеты в поддержку Украины