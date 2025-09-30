Активист Михаил Кригер, которого отправили в колонию по делу о призывах казнить Путина, объявил голодовку

65-летний активист Михаил Кригер, осужденный на семь лет, объявил голодовку в колонии из-за частых водворений в штрафной изолятор, сообщают проект «За права человека» и правозащитница Елена Санникова.

Кригер находится в исправительной колонии № 5 поселка Нарышкино Орловской области. По словам правозащитников, активиста держат в ШИЗО с 9 сентября. Сначала его отправили туда на 15 суток, а потом оставили в той же камере, но в менее тяжелых условиях содержания, под предлогом обеспечения его безопасности.

«Режим ШИЗО сняли: отстегнули койку от стены, отдали письма. Но оставили под замком в этой темной камере, где из-за отстегнутой от стены койки стало днем еще теснее. И Михаил то ли присел, то ли прилег днем на эту койку. А это тоже „нарушение“, за которое он получил новые сутки карцера. Срок ШИЗО теперь у него заканчивается 9 октября», — рассказала Санникова.

Кригер утверждает, что в колонии ему ничего не угрожает и его не выпустили из ШИЗО под выдуманным предлогом, чтобы изолировать от других заключенных. С 25 сентября активист держит голодовку.

В камере ШИЗО, по словам правозащитников, сейчас « невыносимо холодно» — она не отапливается.

Михаил Кригер — активист движения «Солидарность». Он участвовал в демократическом движении еще в 1990-х, помогал политзаключенным, а в 2020-х открыто осудил полномасштабное вторжение и поддержал Украину.

В мае 2023-го суд приговорил Кригера к семи годам лишения свободы, признав виновным в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (пункт «а» части 2 статьи 282 УК).

По версии обвинения, Кригер посягал на жизнь сотрудников ФСБ и призывал казнить президента РФ Владимира Путина через повешение. По словам соратников активиста, Кригера судили за посты и комментарии в фейсбуке.

История Михаила Кригера и его племянника — они оба политзаключенные

История двух политзаключенных из одной семьи Журналист Артем Кригер остался в России и продолжал открыто рассказывать о последствиях войны. Его дядя Михаил Кригер проводил в центре Москвы пикеты в поддержку Украины

История Михаила Кригера и его племянника — они оба политзаключенные

История двух политзаключенных из одной семьи Журналист Артем Кригер остался в России и продолжал открыто рассказывать о последствиях войны. Его дядя Михаил Кригер проводил в центре Москвы пикеты в поддержку Украины