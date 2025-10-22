США и Евросоюз объявили, что усилят санкции против России

Послы всех стран Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против России, предусмотренных из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, сообщило немецкое агентство DPA.

«Мы с большим удовольствием сообщаем, что только что получили уведомление от оставшейся страны-участницы о том, что она снимает свою оговорку по 19-му пакету санкций», — заявили власти Дании, председательствующей в Совете Евросоюза (цитата по Reuters).

Словакия была последней страной, которая не соглашалась с окончательным текстом, согласованным странами ЕС на прошлой неделе.

Ожидается, что санкции примут до утра 23 октября, если не поступит новых возражений.

В то же время министр финансов США Скотт Бессант сообщил, что Вашингтон готовится усилить санкции против России. По его словам, о новых ограничениях объявят до утра 23 октября по местному времени.

Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций против России в сентябре. Он, среди прочего, предусматривает запрет импорта российского сжиженного природного газа на европейские рынки с 1 января 2027 года, а также ограничения против криптоплатформ.

Итальянское агентство ANSA сообщало в сентябре, что Еврокомиссия при подготовке 19-го пакета санкций обсуждала возможность ввести более строгие рекомендации для органов, выдающих россиянам шенгенские визы. Однако в итоге такие ограничения не включили в подготовленный санкционный пакет.