Bloomberg: США не поддержали идею ЕС использовать замороженные российские активы для «репарационного кредита» Украине

Американские чиновники сообщили своим европейским коллегам, чтобы пока не будут присоединяться к инициативе использовать замороженные российские активы для предоставления «репарационного кредита» Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, официальные лица США объяснили свой отказ возможными рисками для стабильности рынков. Другой источник сообщил, что американцы «пока просто не хотят брать на себя обязательства».

Bloomberg отмечает, что нерешительность США стала неудачей для ЕС, который пытается убедить все страны «Большой семерки» присоединиться к его плану по использованию замороженных российских активов. Великобритания и Канада поддерживают инициативу ЕС, а Япония, как и США, занимает более осторожную позицию, пишет агентство.

Министерство финансов США пока не прокомментировало ситуацию. В сентябре глава ведомства Скотт Бессент говорил, что в теории американские власти готовы использовать российские активы на сумму около 5 миллиардов долларов, замороженные в США, но пока не приняли решение, стоит ли это делать.

После полномасштабного вторжения России в Украину в западных странах были заморожены активы российского Центробанка более чем на 260 миллиардов евро. Из них около 190 миллиардов находятся в Бельгии.

Украина уже получает процентный доход по этим активам, но власти Евросоюза ищут способы расширить их использование без прямой экспроприации. Недавно Брюссель предложил выдатьУкраине «репарационный кредит» на 140 миллиардов долларов под залог российских активов. Украина должна будет погасить кредит, когда война закончится и Россия компенсирует ей причиненный ущерб. Эту идею, по данным СМИ, поддерживают большинство стран ЕС.

Власти США отказались поддержать план ЕС на фоне новой попытки Дональда Трампа возобновить с Владимиром Путиным диалог о скором окончании российско-украинской войны.

