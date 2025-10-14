Объединение банков в составе «Сбера», Альфа-банка и Т-Банка работают над созданием альтернативной платежной системы, которая сконцентрируется на развитии различных способов оплаты покупок, пишет Forbes со ссылкой на материал РБК.

Новая платежная система сможет обойтись без карт. По словам директора департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергея Хромова, в ней будут QR-коды, платежи по биометрии и по Bluetooth и «другие технологии, альтернативные картам». В «Сбере» сказали, что выпуск карт не исключен, но необходимости начинать с них нет, и заявили, что фокус будет на «более современных способах оплаты: бесконтактных технологиях, биометрии и других инновационных решениях».

Инфраструктуру новой платежной системы, по словам двух собеседников РБК, участники считают нужным сделать независимой, без Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир») или Сбербанка «под капотом». В «Сбере» добавили, что платежная система должна быть «независима как юридически, так и технологически, и использовать лучшие практики и наработки участников рынка».

Инвестиции в компанию могут составить около 10 миллиардов рублей, по оценкам собеседника РБК в одном из банков. Он считает, что эта сумма быстро вернется. Эксперты полагают, что новая платежная система принесет банкам дополнительную прибыль, если к ней подключится достаточное количество игроков.

Представитель Т-Банка Сергей Хромов заявил, что сейчас банки находятся на стадии оформления концепции новой платежной системы, которая будет представлена ЦБ. По его словам, к трем основным банкам смогут присоединиться и другие, но пока общей концепции еще нет.

В начале 2022 года, после вторжения России в Украину, с российского рынка ушли два крупнейших игрока — Visa и MasterCard. За границей карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, перестали работать практически сразу, но внутри России ими можно было пользоваться.

В начале октября гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин заявил в интервью РБК, что в России надо ограничить работу карт Visa и Mastercard с истекшим сроком годности — из-за того, что с 1 января 2025 года перестали действовать сертификаты безопасности в чипах таких карт. В ЦБ ответили, что карты продолжат работать в России, и резких шагов по их отключению не будет.

