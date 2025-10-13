Для Арега Щепихина, которого похитили чеченские силовики в центре Москвы, запросили шесть лет колонии

Прокуратура попросила приговорить предпринимателя и блогера Арега Щепихина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила «Медиазона».

Щепихина обвиняют в возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (пункт «а» часть 2 статьи 282 УК РФ), призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280) и оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ). Рассмотрение дела проходит в Пресненском районном суде Москвы.

Представитель прокуратуры также попросила запретить Щепихину в течение четырех лет администрировать интернет-сайты.

Адвокат Оксана Сотникова в прениях отметила, что Щепихин не применял никакого насилия, признал вину и раскаялся. Она попросила переквалифицировать обвинение с угрозы насилием, на пропаганду угрозы насилия, то есть на менее тяжкое преступление.

«Мой подзащитный очень сожалеет, раскаивается и просит снисхождения. Я прошу не лишать его свободы и освободить из-под стражи в зале суда», — заявила адвокат.

Предпринимателя и блогера из Химок Арега Щепихина вечером 3 июня похитили на площади у Ярославского вокзала в Москве — несколько человек схватили его и затолкали в багажник черного «мерседеса» с мигалкой. Как участников похищения, так и самого Щепихина задержали московские полицейские. 6 июня суд отправил его под стражу.

Поводом для уголовного дела стали несколько видео, опубликованные Щепихиным. В одном из них мужчина, как утверждается, оскорблял Аллаха и Коран, в другом — чеченцев, дагестанцев, представителей народов Кавказа, евреев и мусульман.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Щепихин был «не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов». Похитители предпринимателя были отпущены после допроса, а затем вернулись в Чечню. Baza писала, что шестерым фигурантам предъявлены обвинения в похищении человека (статья 126 УК) и превышении должностных полномочий (статья 286 УК), но никого из них не стали арестовывать, а отпустили под подписку о невыезде.