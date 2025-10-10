Суд национализировал активы бывшего советника Чубайса Артема Бикова и миллиардера Алексея Боброва

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил изъять в доход государства акции коммунальной компании «Облкоммунэнерго» и других фирм, принадлежащих бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, сообщает Itʼs my city.

С иском в суд обратилась Генпрокуратура, известно об этом стало в середине сентября. По версии ведомства, холдинг «Корпорация СТС», бенефициарами которого значатся Биков и Бобров, в 2015 году незаконно приватизировал государственное имущество «Облкоммунэнерго», ранее принадлежавшее Свердловской области. В дальнейшем холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами в пяти регионах Урала и Сибири, утверждалось в иске.

В иске Генпрокуратуры говорится, что бизнесмены смогли получить государственное имущество, поскольку у них были неформальные связи «с руководителями федеральных и региональных госструктур», среди которых — бывший председатель правления энергетической компании РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс. Биков в 2003-2005 годах был советником Чубайса.

В иске также отмечается, что Биков и Бобров, у которых есть гражданство Австрии, выводили деньги, полученные в России, на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, откуда активно инвестировали «в экономику недружественных стран».

Несколько ответчиков, указанные в иске, были отправлены в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Среди них Алексей Бобров, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Они отрицают вину.

В иске Генпрокуратуры о национализации упоминалась ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», которой принадлежит издание Ura.ru. Как именно Бобров и Биков связаны с ней, не уточнялось, но их называли бенефициарами издания Ura.ru.