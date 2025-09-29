Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов задержан, сообщили РБК, «Коммерсант» и E1.ru со ссылкой на источники.

По информации РБК, задержание связано с уголовным делом о субсидиях областного правительства, которые получала АО «ОТСК» — дочерняя компания «Корпорация СТС» (холдинг, объединяющий коммунальные предприятия Урала).

Олег Чемезов проходит ответчиком по иску Генпрокуратуры РФ о передаче государству ООО «Корпорация СТС» и еще более 20 организаций, которыми владеют бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров. 25 сентября Чемезова уволили.

В иске Генпрокуратуры говорится, что вице-губернатор «шефствовал» над «Корпорацией СТС» и лоббировал в органах власти «кабальные тарифы» в пользу коммунальных структур Бикова и Боброва. За это его родственникам и доверенным лицам бизнесмены предоставляли имущество на льготных условиях.

Сам Чемезов говорил, что не согласен с утверждениями в иске. Он сообщал, что его счета арестованы.

Жена Чемезова, председатель союза женщин Свердловской области Ольга Чемезова, находится под домашним арестом по делу о мошенничестве с областными грантами на развитие туризма.

В середине сентября Генпрокуратура подала в суд иск с требованием обратить в доход государства ООО «Корпорация СТС» и еще более 20 организаций, которыми владеют Биков и Бобров. В иске прокуратуры говорится, что бизнесмены сформировали «Корпорацию СТС» в результате коррупционного сговора за счет государственного имущества, которое ранее принадлежало «Облкоммунэнерго» Свердловской области. В дальнейшем она монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами в пяти регионах Урала и Сибири. В иске также отмечается, что Биков и Бобров, у которых есть гражданство Австрии, выводили деньги, полученные в России, на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, откуда активно инвестировали «в экономику недружественных стран (Черногория, Австрия) за счет приобретения там гостиничных комплексов».

24 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Алексея Боброва и его коллегу, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных. Оба они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК).