Генпрокуратура РФ потребовала изъять бизнес бывшего советника Чубайса

Генпрокуратура РФ подала в суд иск с требованием обратить в доход государства ООО «Корпорация СТС» и еще более 20 организаций, которыми владеют бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров, сообщили 15 сентября РБК и «Интерфакс», ссылаясь на источники.

В иске прокуратуры говорится, что бизнесмены сформировали «Корпорацию СТС» в результате коррупционного сговора за счет государственного имущества, которое ранее принадлежало «Облкоммунэнерго» Свердловской области. В дальнейшем она монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами в Урала и Сибири.

В иске Генпрокуратуры говорится, что бизнесмены смогли получить государственное имущество, поскольку у них были неформальные связи «с руководителями федеральных и региональных госструктур», среди которых — бывший председатель правления энергетической компании Анатолий Чубайс. Биков в 2003-2005 годах был советником Чубайса.

В иске также отмечается, что Биков и Бобров, у которых есть гражданство Австрии, выводили деньги, полученные в России, на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, откуда активно инвестировали «в экономику недружественных стран (Черногория, Австрия) за счет приобретения там гостиничных комплексов».

Генпрокуратура попросила суд передать государству компании и имущество Бикова и Боброва, а также ряда действующих и бывших уральских чиновников, из них самый высокопоставленный — вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил предварительное заседание по делу на 22 сентября, сообщили «Интерфаксу» в суде.

Анатолий Чубайс уехал из России после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, оставив пост специального представителя президента РФ по связям с международными организациями.

Суд в Москве в апреле 2025-го арестовал активы Чубайса по иску «Роснано» (он возглавлял эту компанию в 2008-2020 годах). Суд в мае снял арест с половины пенсии и доходов Чубайса.