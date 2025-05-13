Суд снял арест с половины пенсии и доходов Анатолия Чубайса. Их арестовали по иску «Роснано»

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство защиты бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса о снятии ареста с его активов, сообщает РБК.

При этом суд снял арест с денежных средств Чубайса в размере 50% зарплаты, пенсии или иных доходов. Защита бывшего главы компании просила отменить ограничения полностью.

Адвокат Павел Хлюстов заявил в суде, что Чубайс не утратил связи с Россией, в отношении него не возбуждали уголовных дел и он не находится в розыске. По словам защитника, утверждения «Роснано» о том, что Чубайс может продать или скрыть имущество, «голословные и нелогичные». Адвокат отметил, что бывший глава компании мог уже давно избавиться от всех активов в России, но не сделал этого.

В апреле суд по иску «Роснано» арестовал в качестве обеспечительной меры деньги и иное имуществу Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 миллиарда рублей. Иск, как заявили в компании, связан с возмещением убытков «Роснано» при реализации — разработки гибкого планшета для школьников.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год. Он уехал из России после начала полномасштабной российско-украинской войны.

В феврале 2025 года Мещанский районный суд арестовал топ-менеджеров «Роснано» Марину Касенкову, Сергея Подольского и Артура Галстяна по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным «Коммерсанта», их подозревают в том, что они выдавали за активы «многомиллиардные долги перед банками», гарантами по которым выступало государство.