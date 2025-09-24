Суд Екатеринбурга арестовал миллиардера Алексея Боброва, чьи компании требует национализировать прокуратура

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 15 ноября бизнесмена Алексея Боброва — совладельца компаний «Облкомунэнерго» и «Корпорация СТС», которые потребовала изъять в доход государства Генпрокуратура РФ.

В ходе заседания защита предпринимателя просила отпустить его под залог в 44 миллиона рублей. Сам Бобров говорил, что ему необходимо заботиться о пожилой матери.

Кроме того, суд отправил в СИЗО коллегу Боброва, председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных. Оба они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, сумма хищения составила 508 миллионов рублей.

Следователи также просили отправить под арест исполняющего обязанности гендиректора «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочернее предприятие «Облкоммунэнерго») Артема Носкова и его предшественника Антона Боликова. Суд не стал их арестовывать и продлил срок задержания на 72 часа, поскольку оба они пока находятся в статусе подозреваемых и им не предъявлено официальное обвинение.

Генпрокуратура России ранее в сентябре через суд потребовала конфисковать активы Алексея Боброва, его бизнес-партнера Артема Бикова, а также ряда действующих и бывших уральских чиновников, включая вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

Ведомство заявило, что бизнесмены получили в собственность государственное имущество благодаря неформальным связям «с руководителями федеральных и региональных госструктур», среди которых — бывший глава правления энергетической компании РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс.

Из этих активов Бобров и Биков, как утверждается, создали в частности «Корпорацию СТС», а затем монополизировали генерацию и поставку электроэнергии, а также обращение с бытовым мусором в регионах Урала и Сибири.