Мелания Трамп сообщила, что Путин ответил ей на письмо о детях. По ее словам, восемь украинских детей воссоединились со своими семьями

Жена президента США Дональда Трампа Мелания заявила, что восемь украинских детей воссоединились со своими семьями после переговоров ее представителей с президентом России Владимиром Путиным. Ее слова приводит Associated Press.

Она рассказала, что Путин ответил на ее письмо о детях, переданное ему в августе, после чего они установили «открытый канал связи» по вопросу возвращения украинских детей.

По словам Мелании Трамп, ее представитель «напрямую сотрудничает с командой президента Путина, чтобы обеспечить безопасное воссоединение детей с их семьями».

«Мы договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей, вовлеченных в эту войну», — заявила Мелания Трамп.

Из цитаты, которую приводит ABC News, следует, что восемь детей были возвращены в Украину за последние 24 часа. «За последние 24 часа восемь детей вернулись в свои семьи», — сказала она.

В середине августа Reuters сообщило, что Мелания Трамп написала личное письмо, в котором подняла вопрос о положении украинских детей, вывезенных в Россию. Письмо Путину лично передал Трамп во время переговоров на Аляске. Позже Fox News опубликовал письмо жены президента США. В тексте письма Украина не упоминается. В письме Мелании Трамп говорится, что «у каждого ребенка в сердце одни и те же тихие мечты, независимо от того, родился ли он в сельской местности или великолепном мегаполисе». Она написала, что Путин может «вернуть им [детям] радостный смех».

После начала полномасштабной войны Россия массово вывозила украинских детей с оккупированных территорий. Украина и международные организации заявляли, что это делалось без согласия их родителей или опекунов. Власти РФ настаивают, что вывозили детей ради обеспечения их безопасности во время продолжающихся боевых действий. Москва уверяет, что возвращает Украине детей, у которых находятся законные представители.

