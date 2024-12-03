Йельский университет установил имена более 300 украинских детей, которых власти РФ принудительно депортировали и «русифицировали» Эти данные передали в Международный уголовный суд, который добивается ареста Путина

Российские власти проводят системную и широкомасштабную программу по депортации детей из Украины и их дальнейшему принудительному усыновлению и перевоспитанию в России. Эта операция с намерением «русифицировать» украинских детей была лично инициирована Владимиром Путиным и его подчиненными, говорится в новом докладе Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы здравоохранения.

Исследование проводилось в течение 20 месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину и, как отмечается, стало наиболее полным на текущий момент отчетом о масштабах депортации украинских детей. Авторы исследования достоверно установили имена 314 детей, которых незаконно вывезли с аннексированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию и отправили на принудительное усыновление. Всего за время войны были вывезены более 30 тысяч несовершеннолетних украинских детей.

В период с мая по октябрь 2022 года детей под прямым контролем администрации президента РФ вывозили из Украины на военно-транспортных самолетах под флагами Российской Федерации, сообщается в материале. Сначала их доставляли в промежуточные пункты, в частности, в центры временного содержания и школы в Курской и Ростовской областях. Сейчас вывезенные дети могут находиться как минимум в 21 регионе России.

По меньшей мере 208 из 314 идентифицированных детей поместили в российские базы данных на усыновление или отдали под опеку граждан России. 67 детей уже стали «натурализованными российскими гражданами», однако исследователи Йельского университета «обоснованно предполагают», что количество формально натурализованных украинских детей значительно больше. Для легитимизации программы депортации и натурализации украинских детей российские власти прибегают к услугам психологов, отмечается в исследовании.

Российская система принудительного усыновления и передачи в приемные семьи была создана по приказу и при поддержке президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, пишут авторы доклада. Среди ключевых должностных лиц, отвечающих за разработку и контроль программы, также называются вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, министерство образования РФ и должностные лица «Единой России».

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Натаниэл Рэймонд в беседе с Reuters заявил, что исследование Йельского университета предоставляет новые доказательства, подтверждающие обвинения МУС в адрес Владимира Путина. Авторы исследования составили досье с личной информацией каждого из идентифицированных ими 314 детей. Эти документы переданы для изучения в офис прокурора МУС, а также властям Украины.

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