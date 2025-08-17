Телеканал Fox News опубликовал письмо жены президента США Дональда Трампа Мелании, которое она написала президенту России Владимиру Путину.

О том, что во время саммита на Аляске Трамп передал Путину письмо от Мелании, сообщило 16 августа агентство Reuters. Оно утверждало, что в письме поднимается вопрос о положении украинских детей, вывезенных в Россию. Однако в тексте письма, опубликованного Fox News, Украина не упоминается.

По информации Fox News, Путин прочитал письмо сразу же после получения.

В письме Мелании Трамп говорится, что «у каждого ребенка в сердце одни и те же тихие мечты, независимо от того, родился ли он в сельской местности или великолепном мегаполисе». Дети мечтают о любви, возможностях и безопасности, пишет жена президента США.

«Несомненно, мы должны стремиться создать достойный мир для всех — чтобы каждая душа пробуждалась в мире, а само будущее было надежно защищено. Простая, но глубокая мысль, господин Путин, с которой, я уверена, вы согласны: потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистотой — невинностью, которая стоит выше географии, власти и идеологии.

В современном мире некоторые дети вынуждены носить в себе тихий смех, не тронутый окружающей тьмой — безмолвный протест против сил, которые могут лишить их будущего. Господин Путин, вы можете в одиночку . Защищая невинность этих детей, вы будете служить не только России — вы окажете услугу всему человечеству. Такая смелая идея превосходит все человеческие различия, и вы, господин Путин, способны реализовать это видение одним росчерком пера уже сегодня. Время пришло», — говорится в письме Мелании Трамп.

В Кремле письмо первой леди США пока не комментировали.

