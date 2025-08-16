Reuters: Мелания Трамп написала Путину личное письмо по поводу украинских детей

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания написала президенту РФ Владимиру Путину личное письмо, в котором подняла вопрос о положении украинских детей, вывезенных в Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Конкретных деталей содержания письма собеседники агентства не уточнили.

Письмо Путину лично передал Трамп во время переговоров на Аляске. Сама Мелания Трамп не участвовала в поездке.

После начала полномасштабной войны Россия массово вывозила украинских детей с оккупированных территорий. Украина и международные организации заявляли, что это делалось без согласия их родителей или опекунов.

Международное право запрещает перемещение детей с оккупированной территории без согласия их страны. Международный уголовный суд из-за вывоза украинских детей выдал ордера на арест Владимира Путина, а также российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Власти РФ настаивают, что вывозили детей ради обеспечения их безопасности во время продолжающихся боевых действий. Москва уверяет, что возвращает Украине детей, у которых находятся законные представители.

