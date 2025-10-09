Секс-просветительницу и ЛГБТК-активистку Сашу Казанцеву внесли в реестр «террористов и экстремистов»
Росфинмониторинг внес секс-просветительницу и ЛГБТК-активистку Сашу Казанцеву в перечень «террористов и экстремистов», следует из данных на сайте ведомства.
Минюст России в феврале 2023 года объявил Казанцеву «иностранным агентом» за «пропаганду» ЛГБТК+. После этого активистку несколько раз штрафовали из-за отсутствия плашки «иноагента» в соцсетях.
В сентябре 2025-го Хорошевский суд Москвы заочно арестовал активистку по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента».
В начале октября дело поступило в суд. Как обратила внимание «Медиазона», Казанцевой предъявили еще два обвинения в распространении военных «фейков» в интернете (часть 2 статьи 207.3 УК), склонении к участию в деятельности экстремистской организации (часть 1.1 статьи 282.2 УК). С чем именно связаны эти обвинения, неизвестно.
В России Казанцева также объявлена в розыск.