Суд в Москве заочно арестовал секспросветительницу и ЛГБТК-активистку Сашу Казанцеву

Хорошевский районный суд Москвы 26 сентября заочно арестовал секспросветительницу и ЛГБТК-активистку Сашу Казанцеву, против которой возбудили дело по об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента». Информация об этом появилась на сайте суда.

МВД России в марте объявило Казанцеву в розыск. Тогда не сообщалось, по какой статье в отношении нее возбудили уголовное дело.

Казанцева рассказала в июне, что последователи ультраправого активиста и организатора паблика «Империя Целителя» пришли к ее дому в Вильнюсе, из-за чего она решила обратиться в полицию Литвы. По словам Казанцевой, активисты обсуждали нападение на нее.

Минюст России в феврале 2023 года объявил Казанцеву «иностранным агентом» за «пропаганду» ЛГБТК+. После этого активистку несколько раз штрафовали из-за отсутствия плашки «иноагента» в соцсетях.

Читайте также

За последние 10 лет количество дел по статьям, связанным с «пропагандой ЛГБТ», выросло в 18 (!) раз А всего за два года штрафы по этим статьям принесли в российский бюджет более 60 миллионов рублей

Читайте также

За последние 10 лет количество дел по статьям, связанным с «пропагандой ЛГБТ», выросло в 18 (!) раз А всего за два года штрафы по этим статьям принесли в российский бюджет более 60 миллионов рублей