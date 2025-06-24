ЛГБТ‑активистка Саша Казанцева рассказала, что ее преследуют участники «гомофобной группировки из РФ». Один из них пришел к ней домой в Вильнюсе

Последователи ультраправого активиста и организатора паблика «Империя Целителя» пришли к дому в Вильнюсе, где живет секс-просветительница и ЛГБТ-активистка Саша Казанцева. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

«На меня охотятся, сегодня приходили ко мне домой в Вильнюсе. Хочу предать огласке, потому что если со мной что-то случится — лучше, чтоб побольше людей знали. Это делает гомофобная группировка из РФ „Целитель“», — сообщила Казанцева, отметив, что она обратится в полицию.

Активистка и издание SOTAvision опубликовали видео из закрытого канала ультраправого движения. На кадрах неизвестный человек подходит к одному из домов, вероятно, к дому Казанцевой, а затем показывает надпись на почтовом ящике «Привет от „Целителя“».

По словам Казанцевой, в последние дни последователи движения обсуждали нападение на активистку. Она предположила, что человек, который приходил к ней домой, хотел ее избить, но секс-просветительницы не было дома.

Эта же группа, со слов активистки, устраивала атаки с накруткой ботов на ЛГБТК-каналы, в том числе и на ее канал. Об атаке ботов 20 июня также сообщала кризисная группа «СК SOS», правозащитники которой помогают ЛГБТК-людям, столкнувшимся с преследованиями на Северном Кавказе.

SOTAvision пишет, что «Целители» подтвердили визит домой к Казанцевой: «Соскучились по Саше, решили заехать, покушать, но там было пусто». За несколько дней до этого в канале публиковали адрес активистки.

Саша Казанцева — секс-просветительница и ЛГБТ-активистка. На ее инстаграм подписаны более 26 тысяч пользователей, а на телеграм-канал — более 42 тысяч.

Минюст России в феврале 2023 года объявил Казанцеву «иностранным агентом» за «пропаганду» ЛГБТК+. После этого активистку трижды штрафовали из-за отсутствия плашки «иноагента» в соцсетях.

В марте 2025-го МВД объявило Казанцеву в розыск. По какой статье было возбуждено дело против активистки, не уточнялось. На основании штрафов в отношении секс-просветительницы могли возбудить дело о нарушении требований к «иностранным агентам» (статья 330.1 УК).

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