МВД России объявило в розыск секспросветительницу и ЛГБТ‑активистку Сашу Казанцеву

В базу федерального розыска МВД добавили секспросветительницу, блогерку и ЛГБТ‑активистку Сашу Казанцеву, обратила внимание «Медиазона».

По какой статье возбуждено дело против Казанцевой, не уточняется.

Минюст России в феврале 2023 года объявил Казанцеву «иностранным агентом» за «пропаганду» ЛГБТК+. Как отмечает «Медиазона», после этого ее трижды штрафовали из-за отсутствия плашки «иноагента» в соцсетях. Несколько таких вступивших в силу штрафов — одно из условий возбуждения уголовного дела о нарушении требований к «иностранным агентам» (статья 330.1 УК).

Саша Казанцева — секспросветительница и ЛГБТ-активистка. На ее инстаграм подписаны 22 тысячи пользователей, а на телеграм-канал — более 42 тысяч пользователей.