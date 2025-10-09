Reuters: Центробанк впервые признал нарушения при национализации частных активов в России

Банк России признал, что государство нарушило права миноритарных акционеров в ходе национализации крупнейшего золотодобывающего предприятия «Южуралзолото». Это первый случай сопротивления российских элит новому переделу собственности, пишет Reuters.

По данным источников агентства, Московская биржа официально пожаловалась в Центробанк на предполагаемое нарушение закона при национализации властями контрольного пакета акций золотодобывающей компании.

В июле 2025 года суд Челябинска по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства активы основного владельца «Южуралзолота» Константина Струкова. Около 10% акций этой компании принадлежат частным российским инвесторам.

Сам факт национализации в жалобе Мосбиржи под сомнение не ставился, но Центробанк пришел к выводу, что государство не сделало акционерам компании обязательного предложения о выкупе, и поручил Росимуществу исправить это.

«Действия государства в деле „Южуралзолота“ подрывают последнее подобие прав частной собственности в России», — заявил Reuters осведомленный источник.

По его словам, государство фактически обесценило доли частных инвесторов, которые приобрели акции на открытом рынке и не имеют никакого отношения к судебному процессу против владельца компании Константина Струкова.

«Как после этого можно убедить кого-то покупать акции? Долгосрочный ущерб экономике от таких действий намного превышает выгоду от любых миллиардов, которые они конфисковывают», — отметил собеседник агентства.

Некоторые руководители предприятий, а также представители Центробанка и министерства финансов РФ подвергают сомнению идею возвращения государства к советской командной системе управления экономикой и мобилизацией всех ресурсов для достижения победы в войне с Украиной, говорят источники Reuters.

С начала полномасштабной войны власти РФ уже конфисковали активы на сумму около 50 миллиардов долларов как западных, так и российских компаний.