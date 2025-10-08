Прокуратура заявила, что бывший глава Совета судей России Виктор Момотов использовал свой статус для прикрытия сети отелей с секс-услугами

Судья Верховного суда в отставке, бывший председатель Совета судей России Виктор Момотов использовал судейский статус для прикрытия деятельности сети отелей Marton, где оказывали секс-услуги, утверждает Генпрокуратура.

«Момотов использовал свой статус и неприкосновенность для прикрытия своих активов. Прикрывать было что: это не только гостиницы, но и противоправная деятельность, а именно оказание интимных услуг, почасовых комнат и саун. Также Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов. Ущерб от последнего составил более 500 миллионов рублей и до сих пор не погашен», — заявил представитель прокуратуры на заседании Останкинского суда Москвы, где идет процесс по изъятию имущества Виктора Момотова.

В ответ бывший судья заявил, что в материалах дела отсутствуют доказательства его причастности к покровительству или незаконному обогащению. По его словам, он не имеет отношения к этим отелям и закон о статусе судьи не нарушал.

Виктор Момотов занимал пост судьи Верховного суда с 2010 года. В 2013-м он был избран секретарем пленума Верховного суда, в 2019-м вошел в состав президиума. На IX Всероссийском съезде судей 2016 года он был избран председателем Совета судей РФ, а в декабре 2022-го — переизбран на новый срок.

В сентябре 2025 года Генпрокуратура РФ потребовала изъять имущество Момотова, а также его бизнес-партнера, совладельца сети Marton Андрея Марченко и других связанных с судьей лиц. В общей сложности речь идет о 95 объектах недвижимости стоимостью более чем девять миллиардов рублей, зарегистрированных на третьих лиц. После иска прокуратуры Момотов подал в отставку. На его имущество наложен арест, сообщал источник ТАСС.

