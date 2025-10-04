В Ленинградской области дроны ВСУ атаковали один из крупнейших НПЗ в России

«Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») — нефтеперерабатывающий завод «Сургутнефтегаза» в городе Кириши Ленинградской области — попал под удар украинских беспилотников в ночь на 4 октября. Об этом сообщили российские телеграм-каналы Astra и «ВЧК-ОГПУ» и украинский канал Supernova+, ссылаясь на фото и видео очевидцев.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что беспилотники ВСУ атаковали город Кириши. По его словам, силы ПВО сбили семь дронов. В промышленной зоне произошел пожар, спасатели ликвидировали возгорание, рассказал губернатор. Он не уточнил, где именно произошел пожар.

Губернатор добавил, что, по информации Роспотребнадзора, экологическая обстановка в норме.

«Кинеф» считается вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в России после Омского НПЗ. Вооруженные силы Украины в 2025 году уже атаковали предприятие в марте и в сентябре. После последней атаки, как сообщал Reuters, завод остановил работу установки, на которую приходится почти 40% мощностей завода.