Илью Азара и еще троих бывших муниципальных депутатов заочно приговорили к четырем годам колонии

Никулинский районный суд Москвы назначил по четыре года колонии заочно членам ассоциации «Депутаты мирной России», бывшим московским муниципальным депутатам Илье Азару, Сергею Власову, Игорю Глеку и Елене Русаковой, сообщает «Медиазона».

Их признали виновными в организации деятельности организации, объявленной в России «нежелательной» (часть 3 статьи 284.1). Всем четырем также запретили администрировать сайты в течение пяти лет.

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело на Азара, Власова, Глека и Русакову в марте 2025 года. «Медиазона» уточняет, что дело завели из-за двух статей, опубликованных на сайте «Депутатов мирной России» в 2024 года после съезда ассоциации в Берлине.

По версии следствия, публикации были подготовлены при участии всех четверых обвиняемых «с целью вербовки новых членов» в организацию.

Обвиняемые находятся за границей, адвокаты зачитали в суде их позиции: все они не согласны с обвинением и виновными себя не считают, преследование они называют политическим.

Ассоциацию «Депутаты мирной России» создали бывшие российские муниципальные депутаты. Первый съезд ассоциации прошел в октябре 2023 года. Генпрокуратура РФ объявила организацию «нежелательной» в августе 2024 года.

