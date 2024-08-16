Генпрокуратура объявила «нежелательной» ассоциацию «Депутаты мирной России»

Генеральная прокуратура России объявила «нежелательной» деятельность неправительственной организации «Депутаты мирной России».

«На деньги западных кураторов из разведки организация пытается открыть представительства в странах Европейского Союза из проживающих там иностранных агентов и других беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внешней и внутренней политики Российской Федерации», — цитирует ТАСС заявление надзорного ведомства.

Представители «Депутатов мирной России», заявили в Генпрокуратуре, участвуют в разных мероприятиях «антироссийской направленности» в Германии и «распространяют недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России, поддерживают экстремистские объединения».

Первый съезд ассоциации «Депутаты мирной России», созданной бывшими муниципальными депутатами, прошел осенью 2023 года. «Медуза» публиковала репортаж о нем.

Читайте его здесь

«Каждый из нас выбран. Мы можем представлять Россию и россиян» Оппозиционные политики в эмиграции объединились в еще одну организацию — «Депутаты мирной России». Чем они будут заниматься?

Читайте его здесь

«Каждый из нас выбран. Мы можем представлять Россию и россиян» Оппозиционные политики в эмиграции объединились в еще одну организацию — «Депутаты мирной России». Чем они будут заниматься?