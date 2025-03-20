Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против четырех участников ассоциации «Депутаты мирной России»

Прокуратура Москвы попросила Следственный комитет России возбудить уголовное дело в отношении четырех членов ассоциации «Депутаты мирной России», бывших московских муниципальных депутатов Игоря Глека, Ильи Азара, Елены Русаковой и Сергея Власова.

По версии прокуратуры, бывшие депутаты нарушили статью об организации деятельности иностранной структуры, объявленной в России «нежелательной» (часть 3 статьи 284.1 УК), которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

В прокуратуре заявили, что по итогам второго съезда «Депутатов мирной России», прошедшего 26–27 октября 2024 года в Берлине, Игорь Глек стал сопредседателем организации, а Илья Азар, Елена Русакова и Сергей Власов — членами управляющего совета.

В прокуратуре добавили, что бывшие депутаты «организуют и проводят мероприятия, направленные на сохранение функционала организации, поддержание ее структуры и координацию сторонников», а также распространяют «материалы, освещающие экономические, политические и социальные процессы в РФ», тем самым пытаясь влиять на страну.

Ассоциацию «Депутаты мирной России» создали бывшие российские муниципальные депутаты. Первый съезд ассоциации прошел в октябре 2023 года. Генпрокуратура РФ объявила организацию «нежелательной» в августе 2024-го.

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