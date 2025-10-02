В Россию в рамках обмена пленными с Украиной 2 октября вернулся российский военнослужащий Евгений Ковтков — муж координаторки движения «Наш выход» Ирины Крыниной, сообщили в телеграме организации.

Сама активистка подтвердила информацию о возвращении мужа в Россию в интервью блогеру .

«Я, с одной стороны, рада за него, потому что он очень хотел вернуться на родину, к родителям. Я рада, что он поедет домой. Я сегодня посчитала, он провел 818 дней в плену. В то же время у меня болит сердце, потому что я знаю, что происходит в России, что их обратно отправляют на войну, и я переживаю за то, чтобы у него все сложилось хорошо и удачно», — прокомментировала возвращение мужа в Россию Крынина.

Активистка рассказала, что два года, что она находилась в Украине, пыталась отговорить Ковткова от возвращения в РФ. Сама она возвращаться не хочет, потому что ей нужно помогать пленным россиянам.

Россия и Украина 2 октября передали друг друг по 185 пленных военных, а также по 20 гражданских.

Издание «Важные новости» называет Ирину Крынину «первой и, вероятно, единственной россиянкой», которая приехала в Украину по программе «Вернем жене мужа». Евгения Ковткова мобилизовали в 2022 году, а летом 2023-го он попал в украинский плен. Крынина по приглашению Украины приехала с детьми в Киев, чтобы освободить мужа. Однако Ковтков предпочел ждать обмена.

После этого Крынина при поддержке украинских властей основала общественное движение «Наш выход», которое, как утверждается, занимается поиском и возвращением домой военных РФ. В России движение объявлено «иностранным агентом». Крынина регулярно снимает интервью с российскими пленными.