В Украину из российского плена вернулся бывший мэр Херсона Владимир Николаенко. Его похитили в 2022 году после отказа сотрудничать с властями РФ

В Украину в рамках очередного обмена пленными вернулся бывший мэр Херсона, 65-летний Владимир Николаенко, похищенный вскоре после оккупации города российскими военными.

Николаенко — участник Евромайдана, мэром Херсона он впервые был избран в мае 2014 года на фоне протестов и беспорядков на востоке Украины. Николаенко крайне жестко высказывался о пророссийских активистах. В 2015 году он был переизбран мэром Херсона, а пять лет спустя проиграл очередные выборы и покинул этот пост.

Уйдя с поста мэра, Николаенко активно выступал в СМИ и критиковал пророссийские силы, а незадолго до полномасштабного вторжения армии РФ вступил в тероборону. Оставшись в Херсоне после оккупации, Николаенко получал сначала предложения о сотрудничестве, а затем угрозы от местных коллаборантов. 18 апреля 2022 года его похитили.

Официальный портрет Николаенко, 2014 год Пресс-служба администрации Херсона Николаенко сразу после освобождения Канал главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Шанько в Telegram

По данным правозащитников, вскоре Николаенко перевезли в Крым, а затем — в колонию во Владимирскую область. Об официальных обвинениях в его адрес не сообщалось.

Племянница Николаенко со ссылкой на освобожденных украинских военных рассказывала, что еще в 2022 году бывшего мэра планировали обменять, однако вместо себя он попросил освободить тяжелобольного военного, сидевшего в той же камере, у которого была гангрена. С тех пор , как утверждала племянница, российская сторона отказывалась включать Николаенко в обменные списки.

Обмен, в ходе которого освободили Николаенко, состоялся 24 августа. В ходе обмена стороны передали друг другу по 146 военнослужащих. В Россию также вернулись восемь жителей Курской области, которых после оккупации вывезли в на территорию Сумской области. В Украину, помимо прочих, был возвращен журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, похищенный в Киевской области в марте 2022 года.

Сразу после освобождения Николаенко поблагодарил всех организаторов обмена, а также назвал день освобождения своим «вторым днем рождения» и выразил радость по поводу того, что этот день приходится на День независимости Украины.