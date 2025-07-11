Минюст РФ объявил «иноагентом» движение «Наш выход», которое ставит целью возвращение российских солдат с войны в Украине
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов». В список включены пять человек:
- активист, участник партии «Парнас» Павел Елизаров;
- активистка и соосновательница фонда «Свободная Якутия» Раиса Зубарева;
- журналистка Дарья Литвишко;
- журналист Валерий Поташов;
- автор ютьюб-блога «Гроза» Николай Росов.
Также в реестр «иноагентов» добавили украинское общественное движение «Наш выход», которое называет своей целью поиск и возвращение домой российских военнослужащих с войны в Украине.
По версии Минюста, они среди прочего распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы «иноагентов», а также выступали против «специальной военной операции» России в Украине.