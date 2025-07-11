Минюст РФ объявил «иноагентом» движение «Наш выход», которое ставит целью возвращение российских солдат с войны в Украине

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов». В список включены пять человек:

активист, участник партии «Парнас» Павел Елизаров;

активистка и соосновательница фонда «Свободная Якутия» Раиса Зубарева;

журналистка Дарья Литвишко;

журналист Валерий Поташов;

автор ютьюб-блога «Гроза» Николай Росов.

Также в реестр «иноагентов» добавили украинское общественное движение , которое называет своей целью поиск и возвращение домой российских военнослужащих с войны в Украине.

По версии Минюста, они среди прочего распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы «иноагентов», а также выступали против России в Украине.

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