FT: Еврокомиссия предложила изменить процедуру приема новых членов в ЕС. Так хотят обойти вето Венгрии на вступление в блок Украины и Молдовы

Власти Евросоюза готовятся начать техническую работу по продвижению процесса вступления Украины и Молдовы в сообщество в обход позиции Венгрии, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, Еврокомиссия предложила скорректировать свои правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Такое решение позволит начать техническую работу в нескольких тематических группах — кластерах — при отсутствии официального решения о начале переговоров о вступлении этих стран в ЕС. Речь идет в том числе о работе по продвижению реформ и сближения законодательства Украины и Молдовы с европейскими нормами. Как только Венгрия снимет вето, формальности можно будет ускорить, пишет Financial Times.

Лидеры ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Копенгагене 1 октября. В четверг к заседанию присоединятся представители соседних стран, включая Украину и Молдову.

Накануне Politico и Euronews сообщали, что в ЕС обсуждают план по обходу вето Венгрии на вступление Украины в сообщество, предложенный главой Евросовета Антониу Коштой. Он предлагает изменить правила, регулирующие переговорный процесс о присоединении новых членов к ЕС. По его плану, так называемые переговорные кластеры должны быть открыты не единогласным решением всех стран, а квалифицированным большинством голосов.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в 2022 году — через несколько недель после полномасштабного российского вторжения. Вскоре примеру Киева последовала Молдова.

Обе страны официально начали переговоры о вступлении в ЕС в прошлом году, но с тех пор Венгрия под различными предлогами блокирует их дальнейшие шаги — открытие переговорных кластеров. Согласно существующим правилам, этот шаг должны одобрить все члены Евросоюза.

Власти ЕС и Украины обвиняют Будапешт в пророссийской позиции, в том числе потому что Венгрия также блокирует санкции против РФ и поставки военной помощи Киеву. Европейские страны ищут способы обойти вето Венгрии по различным вопросам.

