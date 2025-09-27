Украина получила от Израиля комплекс Patriot. Он «уже месяц работает», заявил Зеленский

Переданный Израилем зенитный ракетный комплекс Patriot «уже месяц работает» в Украине, заявил на брифинге украинский президент Владимир Зеленский.

Еще две системы Patriot, по словам Зеленского, Украина должна получить до конца осени. От дальнейшего обсуждения темы Patriot Зеленский отказался, пишет «Украинская правда».

«РБК-Украина» отмечает, что еще два комплекса Patriot, которые упомянул Зеленский, предоставит Украине не Израиль, а другие страны. Скорее всего, пишет издание, речь идет о Германии.

О планах Израиля передать Украине Patriot впервые сообщалось еще в июне 2024 года. Речь шла о комплексах, которые в 1990-х годах Израилю поставили США, а теперь их снимают с вооружения. Тогда Financial Times писала, что Украина может получить до восьми комплексов Patriot — именно столько собирается списать ЦАХАЛ.

В июне 2025 года посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что его страна передала Украине системы Patriot, поставленные США в 1990-х годах. «Когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», — подчеркнул он. Однако в МИД Израиля тогда заявили, что Израиль не передавал Украине системы Patriot.

Власти Украины неоднократно призывали союзников предоставить больше средств защиты от российских атак с воздуха, включая комплексы Patriot.