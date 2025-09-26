В Псковской области произошел взрыв на железнодорожных путях

На железнодорожных путях недалеко от станции Плюсса в Псковской области утром 26 сентября произошел взрыв, сообщил глава региона Михаил Ведерников.

По его данным, люди не пострадали, «схода железнодорожного состава не произошло». На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил Ведерников, опубликовав в мессенджере Max фото с места происшествия.

Масштаб причиненного ущерба не уточняется.

В ночь на 1 июня были подорваны мосты на железной дороге в Брянской и Курской областях, 5 июня взрыв повредил железнодорожные пути в Воронежской области. 6 июня в результате подрыва железнодорожных путей в Белгородской области с рельсов сошел тепловоз. По факту подрыва железнодорожных путей российский СК возбуждал уголовные дела по статье «Теракт».

