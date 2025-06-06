Глава Белгородской области сообщил о подрыве железнодорожных путей. С рельсов сошел тепловоз

В Белгородской области на перегоне Прохоровка — Беленихино сошел с рельсов тепловоз, сообщили глава региона Вячеслав Гладков и пресс-служба Юго-Восточной железной дороги. Люди не пострадали.

Железнодорожный путь, сообщил Гладков, был, по предварительным данным, подорван.

Перегон Прохоровка — Беленихино был около двух с половиной часов был полностью закрыт для движения поездов, затем один из путей был открыт. Перегон поезда проезжают в реверсивном режиме.

В ночь на 1 июня были подорваны мосты на железной дороге в Брянской и Курской областях, 5 июня взрыв повредил железнодорожные пути в Воронежской области. СК России возбудил уголовные дела по статье «Теракт».

Крушение поезда в Брянской области

Машинист Павел Мишин спас десятки человек во время обрушения моста в Брянской области. Пассажирка Виолетта Горыня каждый день боролась за жизни детей Что известно о погибших в катастрофе

Крушение поезда в Брянской области

Машинист Павел Мишин спас десятки человек во время обрушения моста в Брянской области. Пассажирка Виолетта Горыня каждый день боролась за жизни детей Что известно о погибших в катастрофе