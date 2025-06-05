СК возбудил дело о теракте после взрыва на железнодорожных путях в Воронежской области. Он произошел через пять дней после подрывов мостов в Брянской и Курской областях

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ) после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 5 июня «непосредственно перед прохождением поезда» произошел подрыв пути, из-за которого оказалось повреждено железнодорожное полотно. Движение несколько поездов было приостановлено. Никто не пострадал.

Расследованием взрыва занимается главное следственное управление СК России.

О взрыве на железнодорожных путях в Воронежской области сообщалось утром 5 июня. Телеграм-каналы писали, что взрыв произошел на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны. В ФСБ заявили, что «в результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, повреждение поезда удалось предотвратить, и таким образом избежать человеческих жертв».

В 15:15 мск в РЖД объявили, что движение на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области, где произошел взрыв, полностью восстановлено, сообщает ТАСС.

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